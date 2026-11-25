Centerpartiets kvinnoförbund har tagit ställning i den omstridda regeringsfrågan, rapporterar Ekot. Om de rödgröna partierna inte lyckas enas anser förbundet att C bör gå i opposition.

– Det här är jätteviktigt, att vår röda linje mot Sverigedemokraterna står fast, säger förbundsordförande Marie-Louise Wernersson till radion.

Centerkvinnorna säger därmed nej till att ingå i en borgerlig regering som är beroende av Sverigedemokraternas stöd.