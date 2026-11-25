C-kvinnorna säger nej till SD – är hellre i opposition
Centerpartiets kvinnoförbund har tagit ställning i den omstridda regeringsfrågan, rapporterar Ekot. Om de rödgröna partierna inte lyckas enas anser förbundet att C bör gå i opposition.
– Det här är jätteviktigt, att vår röda linje mot Sverigedemokraterna står fast, säger förbundsordförande Marie-Louise Wernersson till radion.
Centerkvinnorna säger därmed nej till att ingå i en borgerlig regering som är beroende av Sverigedemokraternas stöd.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen