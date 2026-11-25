C hotas av en infekterad intern strid som riskerar att slita partiet i bitar. Samma konflikt som i åratal har plågat L riskerar nu alltså att återupprepas, konstaterar tidigare L-ledaren Nyamko Sabuni i en debattartikel i Expressen.

Sabuni skriver att hon som partiledare ville diskutera skolan, integrationen, klimatet, företagandet och andra stora samhällsfrågor.

”Men gång på gång hamnade vi i samma diskussion om Sverigedemokraterna. Jag respekterade de liberaler som inte ville ge Sverigedemokraterna inflytande. Problemet var att de inte hade något verklighetsförankrat alternativ.”

Partimedlemmar började ifrågasätta varandras värderingar, med försvagad politisk utveckling och svagare ledarskap som följd, skriver hon.