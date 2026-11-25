Den falang inom Centerpartiet som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna förbereder ett förslag där man kräver att partiet trycker rött för Ulf Kristersson i måndagens statsministeromröstning, uppger källor för DN.

Förslaget kommer att läggas fram för partiets förtroenderåd som tar beslut om hur partiet ska rösta på måndag.

På tisdagskvällen hölls ett extrainsatt stormöte där bara partiledningen hade möjlighet att prata. Ledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa då flera gånger att C måste trycka grönt, enligt källor.

– Ledningen försöker kuppa igenom det här över våra huvuden, säger en C-källa till tidningen.