En tung centerpartist ger sig in i debatten om hur partiet ska agera i statsministeromröstningen om Ulf Kristersson. EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani ansluter sig till den sida som inte vill släppa fram Ulf Kristerssons fyrpartiregering.

I en artikel på DN Debatt skriver hon att en sådan regering är beroende av SD:s stöd och en öppning för ”ett Tidö 2.0”.

”Därför behöver jag vara tydlig med att jag inte tror på det vägval som partiledningen nu öppnat upp för.”