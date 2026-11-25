V-toppen Ida Gabrielsson riktar en vädjan till Centerpartiet att sluta vela i regeringsfrågan och välja sida.

På X skriver hon att det inte existerar någon ”tredje väg”, något som flera centerpartister gett uttryck för under dagen. Enligt Gabrielsson måste C nu göra ett aktivt val.

Hon lyfter att V önskar att Centern stannar kvar på ”vår sida” och skriver att partiet är berett att ”tugga i sig” C-förslag som de egentligen skulle vilja skippa.

”Det blir ingen total vänstersväng eftersom C behövs”, skriver hon och konstaterar avslutningsvis att Centerpartiets beslut kan få långsiktiga konsekvenser.