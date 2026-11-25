Gabrielsson vädjar till Centerpartiet att välja sida
V-toppen Ida Gabrielsson riktar en vädjan till Centerpartiet att sluta vela i regeringsfrågan och välja sida.
På X skriver hon att det inte existerar någon ”tredje väg”, något som flera centerpartister gett uttryck för under dagen. Enligt Gabrielsson måste C nu göra ett aktivt val.
Hon lyfter att V önskar att Centern stannar kvar på ”vår sida” och skriver att partiet är berett att ”tugga i sig” C-förslag som de egentligen skulle vilja skippa.
”Det blir ingen total vänstersväng eftersom C behövs”, skriver hon och konstaterar avslutningsvis att Centerpartiets beslut kan få långsiktiga konsekvenser.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen