Elisabeth Thand Ringqvist (C) möter pressen efter en pressträff efter sitt möte med talmannen.

Centerpartiet har i dag kallat till ett extrainsatt möte med partistyrelsen och riksdagsgruppen, rapporterar SVT Nyheter.

Mötet ska äga rum vid lunchtid och syftet är att undersöka om det finns stöd för att rösta grönt till Ulf Kristersson (M) på måndag.

Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist verkar för att partiet ska välja en Kristerssonledd Alliansregering där C ingår, enligt SVT:s uppgifter.

C-topparna ska på mötet ta beslut om partiets förtroenderåd ska kallas in, rapporterar Expressen. Det är bara på ett möte med rådet som partiet kan välja väg och besluta om ett ja eller nej till Kristersson.

Stödet för en högersväng har ökat i i partiet, och ”mycket tyder” på att partistyrelsen kommer att föreslå förtroenderådet att säga ja till Kristersson, skriver Expressen.

Även källor till TV4 Nyheterna uppger att det kommer finnas stöd för att rösta grönt till M-ledaren på mötet i dag.