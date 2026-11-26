Den utdragna regeringsbildningen urholkar väljarnas förtroende för politikerna och riskerar på sikt att skada demokratin. Det menar varumärkesforskaren Eva Ossiansson.

– Det här katt och råtta-spelet som går ut på att säkra sin egen makt är inte så trevligt för väljarna, säger hon till TT.

Partiernas oförmåga att kompromissa kan enligt Ossiansson få väljarna att söka sig till andra partier eller i värsta fall helt avstå från att rösta.