Tidigare S-topp: Partiet i kris vid ny högerregering
Den tidigare S-ledamoten och partisekreteraren Lars Stjernkvist tror att Magdalena Andersson fortsatt har förtroende, även om den rödgröna regeringsplanen faller. Det säger han till DN.
Stjernkvist hoppas fortfarande på att Socialdemokraterna ska kunna ena V, MP och C. Samtidigt tror han att en ny högerregering skulle leda till en ”allvarlig debatt” i S.
– På kort sikt kommer det att vara en allvarlig kris för vårt parti, säger han till tidningen.
bakgrund
Lars Stjernkvist
Wikipedia (sv)
Lars Gunnar Stjernkvist, född 27 april 1958 i Motala, Östergötlands län, är en svensk socialdemokratisk politiker.
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