Om de rödgröna ska få till en regering börjar det bli bråttom. Det skriver Max Jerneck, chefsekonom på den fackliga tankesmedjan Katalys på DN Debatt.

Han menar att låsningen mellan C och V skulle kunna lösas genom att flytta fokus från hur den ekonomiska kakan ska fördelas – till hur den kan växa.

Därför föreslår han sju reformer som skulle öka Sveriges tillväxt och motståndskraft mot yttre prischocker. Däribland Sverigepriser på el och ett höjt tak för fastighetsavgiften.

”För Vänsterpartiets del kanske de kan betraktas som acceptabel kompensation för att släppa sitt krav på ministerposter under den här mandatperioden – så länge de också kommer med ett tydligt avtal för hur politiken ska implementeras.”