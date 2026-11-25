Vänsterledaren Nooshi Dadgostar har i ett internt mejl uppmanat partiets medlemmar att hålla huvudet högt efter att de rödgröna regeringsförhandlingarna brakat samman, enligt Expressen.

”Jag hade verkligen hoppats att vi tillsammans skulle kunna skriva ett nytt kapitel i svensk politik”, skriver hon.

Samtidigt säger Dadgostar att hon är öppen för nya förhandlingar på den rödgröna sidan innan måndagens statsministeromröstning.

– Om man får inbjudningar till sådana så skulle det kunna bli det, säger hon till SVT Nyheter.