Jonas Attenius (S), kommunstyrelseordförande i Göteborg, pekas ut som en möjlig framtida efterträdare till Magdalena Andersson. I Expressens podd ”Politikrummet” diskuteras Socialdemokraternas väg framåt och vad som kan hända om riksdagen röstar fram Ulf Kristersson (M) som statsminister på måndag.

– Då blir det de långa knivarnas natt. Det handlar inte bara om Andersson och hennes närmaste krets, utan hela bilden av partiet, säger politikreporter Anette Holmqvist i podden.

Hon beskriver Attenius som ett spännande namn som dykt upp i samtal med källor. Med en bakgrund som byggarbetare och FN-soldat lyfts han fram som en ny typ av socialdemokrat och beskrivs som ”både tuff och mjuk i samma förpackning”.

Holmqvist bedömer dock att partiet i slutändan troligen landar i en kandidat med mer erfarenhet från riksdagen eller som minister. Andra namn som nämns i sammanhanget är gruppledaren Lena Hallengren och riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi.