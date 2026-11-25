Magdalena Anderssons (S) misstag i regeringsförhandlingarna var att hon inte förstod Vänsterpartiets drivkrafter, skriver Expressens Viktor Barth-Kron i en analys. Kravet på ministerposter handlar enligt honom om att bryta en ordning där V:s röster väger lättare än C:s eftersom V inte anses ha någon annanstans att ta vägen.

”Efter 109 år i skuggan vill Vänsterpartiet bli självständigt.”

Trots Socialdemokraternas intensiva opinionsbildning mot V har partiet behållit sitt väljarstöd medan S och C tappat. Enligt Barth-Kron har V därmed redan vunnit sin stora strid.

Även TV4 Nyheternas Fredrik Björkman anser att S taktik var dömd att misslyckas. Genom hot och påtryckningar har partiet behandlat sina tilltänkta samarbetspartier som politiska motståndare. V har stått emot pressen medan C återupptagit förhandlingarna med Moderatledaren Ulf Kristersson.

”S handbok i politiska förhandlingar ser ut att vara daterad. Nu kan den potentiella valsegern vara bortschabblad.”