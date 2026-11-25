Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand tror att S-ledaren Magdalena Andersson fortfarande kan lyckas få ihop en regering. Det rapporterar Altinget.

– Det är lite svårt att avgöra om det är en del av strategin att sätta press på Vänsterpartiet, eller om Andersson på riktigt har gett upp, säger hon och tillägger att S-ledaren ”spelar ett högt spel”.

S-profilerna Daniel Suhonen och Lars Stjernkvist är inne på samma spår och säger till SVT Nyheter att det är för tidigt att räkna ut Socialdemokraterna.

– Saker är körda i botten tills de inte längre är det, säger Suhonen.

Andersson meddelade under tisdagen, efter sitt möte med talmannen, att det saknas förutsättningar för Socialdemokraterna att bilda en regering.