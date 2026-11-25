Allt mer talar för att Centerpartiet är på väg högerut igen, säger SVT:s politikreporter Tomas Nordenskiöld i Aktuellt.

Enligt honom köper många centerpartister Thand Ringqvists syn på läget som hon luftade på tisdagens interna stormöte. Alltså att det i praktiken bara finns två alternativ: extraval eller en M-ledd regering.

– Det vore ett historiskt steg och en stor förändring av spelplanen i svensk politik, säger Nordenskiöld.

C har envist hävdat att de står bortom höger och vänster, och att Sverige behöver en mittenregering som alternativ till de politiska ytterkanterna. Men med valresultatet 2026 är den positionen omöjlig, skriver GP:s Arne Larsson i en analys.

Oavsett hur C väljer att rösta på måndag kommer det därför att uppfattas som ett svek och lämna många besvikna, menar han.

”Men det finns ingen återvändo. Partiet måste välja, trots att det kommer att leda till konflikter, avhopp och väljarflykt.”