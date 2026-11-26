Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) under en pressträff efter sitt möte med talmannen.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar säger att partiets dörr fortsatt står öppen i en kommentar till C-ledningens beslut att sluta upp bakom Ulf Kristersson som statsminister. Hon konstaterar att förtroenderådet fortfarande kan stoppa högersvängen.

”Centerpartiets ledning har nu lagt förslag om att stödja Ulf Kristersson som statsminister och därmed frångå sitt tidigare löfte om att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna”, skriver Dadgostar på Bluesky och fortsätter:

”Vi tror på ett Sverige som håller ihop, där människor aldrig värderas utifrån hudfärg, där tilliten är hög. Det är det Sverige Vänsterpartiet kommer arbeta för”.