Om C röstar ja till Ulf Kristersson på måndag kan de troligen räkna hem en rad ministerposter i den nya regeringen i utbyte, skriver Expressen.

Förhandlingarna om hur det ska se ut är ännu inte klara, men enligt Expressens källor är det troligt att partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist får rollen som näringsminister. Det skulle innebära att Ebba Busch (KD) petas – och kanske blir utrikesminister i stället.

Enligt Expressen hoppas C också på att få ta över rollen som klimat- och miljöminister från Romina Pourmokhtari (L). Det är i så fall troligt att det blir C:s vice partiledare Rickard Nordin som tar det jobbet.