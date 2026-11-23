En lejonhona är på rymmen i ett bostadsområde i en förort utanför Istanbul, rapporterar flera medier.

Under söndagskvällen fick en boende syn på djuret och slog larm – och senare fångades det även på bild av övervakningskameror. Myndigheterna har lokaliserat lejonet och en insats pågår för att fånga in det levande.

Varifrån det kommer är fortfarande oklart, men enligt turkiska medier spekuleras det om att det kan ha smitit från en bostad i närheten. Kommunens borgmästare uppmanar invånare att vara uppmärksamma och hålla sig inomhus.