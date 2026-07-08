Leopardungar födda på Nordens Ark – arten hotad
Tre ungar av den hotade arten persisk leopard har fötts på Nordens Ark i Bohuslän, enligt ett pressmeddelande från djurparken.
– De har hittills hållit sig nära sin mamma i lyan, men nu börjar de utforska hägnet och utveckla sina naturliga beteenden, säger djurvårdaren Julie Hjelm Kristensen i pressmeddelandet.
I hela världen beräknas färre än 1 100 individer av persisk leopard finnas kvar i det vilda.
bakgrund
Nordens Ark
Wikipedia (sv)
Nordens Ark är en djurpark på Åby säteris ägor vid Åbyfjorden i Sotenäs kommun. Den drivs av Stiftelsen Nordens Ark, som avelsanläggning för hotade djur. Nordens Ark har en publik del som är öppen för besökare året runt, med omkring 100 000 besökare per år. Namnet Djurens Ark alluderar på berättelsen om Noaks ark i Bibeln. Nordens Ark har ett sextiotal hotade djurarter som det medverkar till att bevara, främst hotade arter som däggdjur från norra halvklotets tempererade klimatzoner, fåglar, amfibier, reptiler och även hotade husdjur av nordiska lantraser. Anläggningen för amfibier, ormar, fåglar och malar invigdes av kronprinsessan Victoria 2008 genom att släppa ut en mal i en damm. Från denna damm flyttades 2011 22 utrotningshotade malar till Helge å, ett av endast tre vattenområden i Sverige, där det finns mal. En fjällgåsfamilj med sex ungar skickades 2011 från Nordens ark till Porsangerfjorden i norska Finnmark. För att rädda den utrotningshotade fjällgåsen, har det bildats ett projekt. Förr var gåsen vanlig, men jagades hårt och blev sällsynt.. Under 2013 och 2014 sattes flera fjällgäss ut med gps-sändare. På Nordens Ark finns även en del dit besökare saknar tillträde. Där bedrivs forskning och avel på bland annat olika hotade svenska insekter och groddjur. Förutom anläggningen, avel och återinplaneringsprogram bedriver Nordens Ark även högskole- och gymnasieeutbildningar i samarbete med Göteborgs universitet och Uddevalla kommuns Östrabogymnasium respektive naturbruksgymnasiet i Dingle. Sedan 2005 finns även hotell med konferensanläggning i anslutning till parken. Hela djurparken ingår i Åby naturvårdsområde.
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