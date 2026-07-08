Leopardungar födda på Nordens Ark – arten hotad

Tre ungar av den hotade arten persisk leopard har fötts på Nordens Ark i Bohuslän, enligt ett pressmeddelande från djurparken.

– De har hittills hållit sig nära sin mamma i lyan, men nu börjar de utforska hägnet och utveckla sina naturliga beteenden, säger djurvårdaren Julie Hjelm Kristensen i pressmeddelandet.

I hela världen beräknas färre än 1 100 individer av persisk leopard finnas kvar i det vilda.