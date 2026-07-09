Sköldpaddor närmare släkt med fåglar än ormar

Sköldpaddors ursprung har länge varit ett mysterium för forskarna. Nu slår en ny studie fast att de är närmare släkt med fåglar och krokodiler än med ormar och ödlor, skriver TT.

Studien, som publicerats i vetenskapstidskriften Current Biology, bygger på nya analyser av svårbedömda fossil.

Slutsatserna pekar i riktning mot att sköldpaddorna utvecklades efter det stora massutdöendet för 252 miljoner år sedan och att de tidigaste arterna hade en antydan till skal på undersidan av kroppen.

Resultatet stärker molekylära studier som har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglar.