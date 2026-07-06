Nairobis myndigheter vill stoppa viral ”fågelman”

Rodgers Oloo Magutha, en före detta hemlös man i Nairobi, har blivit viral för att ha tagit hand om vilda och skadade fåglar. Det skriver AFP.

Populära filmer på Tiktok och Instagram visar hur han lever sida vid sida med fåglarna i sin enrummare i utkanten av Kenyas huvudstad.

– Jag älskar att rädda fåglar, säger Rodgers Oloo Magutha, som känner att det har gett hans liv mening och hjälpt honom ur depression.

Efter en video där han delar tallrik med sina fjäderburna vänner har myndigheterna börjat dra öronen åt sig. Risken för att sjukdomar ska spridas gör att han nu uppmanas att släppa dem fria.