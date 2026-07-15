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Arkivbild. En asiatisk gepard fotad i nordöstra Iran. (Vahid Salemi / Ap)
MellanösternkrisenHoten mot artrikedomen

Kriget hotar Irans rika djurliv: ”Rädda för bomberna”

Av Emma Hedlin
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Krig och ekonomisk kris har förvärrat läget för Irans redan hårt pressade djurliv, skriver AP.

Landet har en ovanligt rik biologisk mångfald och är bland annat en viktig rastplats för flyttfåglar. Nu oroar sig naturvårdare för att bombningar kan ha skadat livsmiljöer för hotade arter som jaktfalkar, asiatiska geparder och björnar.

– Bombningarna stör björnarna och leoparderna som lever i bergen, och gör att djuren blir rädda och lämnar området permanent, säger Jamshid Parchizadeh, iransk djurlivsexpert bosatt i USA.

Irans djurliv var hotat redan före kriget, inte minst till följd av klimatförändringarna.

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