ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
”Dubai-choklad” i en Lindt-shop. Illustrationsbild. (Daniel Niemann / AP)
Stämningen på börsen

Lindts aktie på väg mot sämsta kvartalet på 17 år

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Den schweiziska chokladtillverkaren Lindts strategi att föra över de rusande kakaopriserna till kunderna verkar ha gått i baklås, rapporterar Bloomberg.

Förra året höjde bolaget priserna med 20 procent för att kompensera för de stigande världsmarknadspriserna. I mars i år tvingades Lindt sänka försäljningsprognoserna när dessutom Irankriget spåddes påverka priserna för förpackning och frakt.

Sedan den vinstvarningen har aktien backat 15 procent och är på väg mot det sämsta kvartalet sedan efterdyningarna av finanskrisen 2009, skriver nyhetsbyrån.

Lindt var tidigare investerarnas favorit i chokladsegmentet på börsen
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Läs också

Lindt faller på börsen efter vinstvarningen (10 mars)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Lindt föreslog trots det en oväntat hög utdelning (10 mars)
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Stämningen på börsenLindtMat & dryckLivsmedelsindustriSchweizEuropa