Lindts aktie på väg mot sämsta kvartalet på 17 år

Den schweiziska chokladtillverkaren Lindts strategi att föra över de rusande kakaopriserna till kunderna verkar ha gått i baklås, rapporterar Bloomberg.

Förra året höjde bolaget priserna med 20 procent för att kompensera för de stigande världsmarknadspriserna. I mars i år tvingades Lindt sänka försäljningsprognoserna när dessutom Irankriget spåddes påverka priserna för förpackning och frakt.

Sedan den vinstvarningen har aktien backat 15 procent och är på väg mot det sämsta kvartalet sedan efterdyningarna av finanskrisen 2009, skriver nyhetsbyrån.