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Det gröna stålprojektet Stegra i Boden. Illustrationsbild. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Lönegapet

Lista: Inkomsterna stiger mest i Boden

Av Magnus Eriksson
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Svenskarnas disponibla inkomster steg i genomsnitt med 3,5 procent mellan mars 2025 och mars 2026. Mest ökade inkomsten i Boden, med 6,4 procent, visar statistik från SCB.

Skellefteå hade, i spåren av Northvolts konkurs, som enda kommun en negativ utveckling av inkomsten.

– Det har främst med nedläggningen inom batteritillverkningen att göra, säger Peter Gärdqvist på SCB.

Kommunerna med bäst inkomstutveckling

  1. Boden +6,4 %
  2. Askersund +5,6 %
  3. Arjeplog +5,3 %
  4. Gällivare +5,3 %

Kommunerna med sämst inkomstutveckling

  1. Skellefteå -0,6 %
  2. Perstorp +0,7 %
  3. Gullspång +0,8 %
  4. Hällefors +1,5 %
Stigande inkomster i nästan alla kommuner
pressmeddelande · www.scb.se
Stegra trappar upp i Boden – men långt ifrån full fart
Sveriges Television
Så mycket har Skellefteå krympt efter Northvolts krasch
www.etc.se  · Ofta betalvägg
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