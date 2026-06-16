Lista: Inkomsterna stiger mest i Boden

Svenskarnas disponibla inkomster steg i genomsnitt med 3,5 procent mellan mars 2025 och mars 2026. Mest ökade inkomsten i Boden, med 6,4 procent, visar statistik från SCB.

Skellefteå hade, i spåren av Northvolts konkurs, som enda kommun en negativ utveckling av inkomsten.

– Det har främst med nedläggningen inom batteritillverkningen att göra, säger Peter Gärdqvist på SCB.