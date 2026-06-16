Lista: Inkomsterna stiger mest i Boden
Svenskarnas disponibla inkomster steg i genomsnitt med 3,5 procent mellan mars 2025 och mars 2026. Mest ökade inkomsten i Boden, med 6,4 procent, visar statistik från SCB.
Skellefteå hade, i spåren av Northvolts konkurs, som enda kommun en negativ utveckling av inkomsten.
– Det har främst med nedläggningen inom batteritillverkningen att göra, säger Peter Gärdqvist på SCB.
Kommunerna med bäst inkomstutveckling
- Boden +6,4 %
- Askersund +5,6 %
- Arjeplog +5,3 %
- Gällivare +5,3 %
Kommunerna med sämst inkomstutveckling
- Skellefteå -0,6 %
- Perstorp +0,7 %
- Gullspång +0,8 %
- Hällefors +1,5 %
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