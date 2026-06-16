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Den gröna omställningen i norra Sverige bidrar till stigande inkomster. Illustrationsbild. (Banfa Jawla / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)
Lönegapet

Mäns inkomster stiger snabbare än kvinnors

Av Magnus Eriksson
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Män hade bättre utveckling av inkomsten än kvinnor under perioden mars 2025 till mars 2026, enligt statistik från SCB.

Skillnaden var störst i åldersgruppen 67 år och äldre, där huvuddelen av inkomsten kommer från pension. Männens inkomster steg med en procentenhet mer än kvinnornas i denna åldersgrupp.

Även i åldersgruppen 20 till 66 år steg männens inkomster mer än kvinnornas.

Kommunerna med bäst inkomstutveckling

  1. Boden +6,4 %
  2. Askersund +5,6 %
  3. Arjeplog +5,3 %
  4. Gällivare +5,3 %

Kommunerna med sämst inkomstutveckling

  1. Skellefteå -0,6 %
  2. Perstorp +0,7 %
  3. Gullspång +0,8 %
  4. Hällefors +1,5 %
Stigande inkomster i nästan alla kommuner
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