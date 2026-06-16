Mäns inkomster stiger snabbare än kvinnors
Män hade bättre utveckling av inkomsten än kvinnor under perioden mars 2025 till mars 2026, enligt statistik från SCB.
Skillnaden var störst i åldersgruppen 67 år och äldre, där huvuddelen av inkomsten kommer från pension. Männens inkomster steg med en procentenhet mer än kvinnornas i denna åldersgrupp.
Även i åldersgruppen 20 till 66 år steg männens inkomster mer än kvinnornas.
Kommunerna med bäst inkomstutveckling
- Boden +6,4 %
- Askersund +5,6 %
- Arjeplog +5,3 %
- Gällivare +5,3 %
Kommunerna med sämst inkomstutveckling
- Skellefteå -0,6 %
- Perstorp +0,7 %
- Gullspång +0,8 %
- Hällefors +1,5 %
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