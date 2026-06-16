Mäns inkomster stiger snabbare än kvinnors

(Banfa Jawla / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Den gröna omställningen i norra Sverige bidrar till stigande inkomster. Illustrationsbild.

Män hade bättre utveckling av inkomsten än kvinnor under perioden mars 2025 till mars 2026, enligt statistik från SCB.

Skillnaden var störst i åldersgruppen 67 år och äldre, där huvuddelen av inkomsten kommer från pension. Männens inkomster steg med en procentenhet mer än kvinnornas i denna åldersgrupp.

Även i åldersgruppen 20 till 66 år steg männens inkomster mer än kvinnornas.