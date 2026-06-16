Studie: AI-kompetens kan lyfta lönen med 62 procent
Anställda som kommit långt inom AI kan få betydligt högre lön än andra. Det visar en rapport från konsultjätten PWC som SvD hänvisar till.
Enligt rapporten kan lönen i snitt bli 62 procent högre för tjänster där AI-kompetens efterfrågas än för jämförbara tjänster. Bakom utvecklingen ligger högre produktivitet och snabbare tillväxt, enligt PWC.
Trenden är särskilt tydlig inom tekniksektorn, media, telekom och energi.
– Rent krasst kan man producera mer med samma resurser, och har då möjlighet att betala högre löner, säger Lisa Haglund, säger PWC:s Lisa Haglund.
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