ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Hasse Holmberg / FOTOGRAFERNA HOLMBERG)
Lönegapet

Studie: AI-kompetens kan lyfta lönen med 62 procent

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Anställda som kommit långt inom AI kan få betydligt högre lön än andra. Det visar en rapport från konsultjätten PWC som SvD hänvisar till.

Enligt rapporten kan lönen i snitt bli 62 procent högre för tjänster där AI-kompetens efterfrågas än för jämförbara tjänster. Bakom utvecklingen ligger högre produktivitet och snabbare tillväxt, enligt PWC.

Trenden är särskilt tydlig inom tekniksektorn, media, telekom och energi.

– Rent krasst kan man producera mer med samma resurser, och har då möjlighet att betala högre löner, säger Lisa Haglund, säger PWC:s Lisa Haglund.

Undersökningen baseras på analyser av en miljard jobbannonser
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Läs även

Mäns inkomster stiger snabbare än kvinnors
pressmeddelande · www.scb.se
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen