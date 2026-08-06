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Till vänster: Vladimir Putin. Till höger: En ukrainsk drönare. (TT)
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Underrättelser: Ryssland överväger falsk flagg-attack

Av Marcus Lindén
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Ryssland överväger att utföra en falsk flagg-attack mot viktig infrastruktur i baltstaterna eller omkringliggande länder. De uppgifterna har nått Litauens underrättelsetjänst, rapporterar den litauiska nyhetssajten 15min.

Försvarsminister Robertas Kaunas bekräftar hotet och säger att en sådan attack sannolikt skulle ske med ukrainsktillverkade drönare.

– Vi har uppgifter om att Ryssland överväger att genomföra okonventionella fysiska angrepp mot kritisk infrastruktur i Östersjöregionen.

Ingen tidpunkt för den tilltänkta attacken framkommer. Hotet diskuteras med andra Natoländer, säger Kaunas.

Kreml förnekar att man förbereder en sådan attack (litauiska)
www.15min.lt
Det finns heller inga uppgifter om tilltänkta mål
www.lrt.lt
Uttalandena fälldes på torsdagen
Reuters  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Falsk flagg
Wikipedia (sv)
Falsk flagg, eller lönnverk, var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt planerade och utförde den. Andra världskriget startades genom att tyska soldater iklädda polska uniformer anföll Tyskland, Gleiwitzincidenten, vilket användes som ursäkt för Tyskland att anfalla Polen. Operationer som utförs i fredstid av civila organisationer, såväl som hemliga myndighetsoperationer, kan till viss del anses gå under falsk flagg om de syftar till att dölja den verkliga aktören.
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