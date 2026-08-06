Underrättelser: Ryssland överväger falsk flagg-attack

Till vänster: Vladimir Putin. Till höger: En ukrainsk drönare.

Ryssland överväger att utföra en falsk flagg-attack mot viktig infrastruktur i baltstaterna eller omkringliggande länder. De uppgifterna har nått Litauens underrättelsetjänst, rapporterar den litauiska nyhetssajten 15min.

Försvarsminister Robertas Kaunas bekräftar hotet och säger att en sådan attack sannolikt skulle ske med ukrainsktillverkade drönare.

– Vi har uppgifter om att Ryssland överväger att genomföra okonventionella fysiska angrepp mot kritisk infrastruktur i Östersjöregionen.

Ingen tidpunkt för den tilltänkta attacken framkommer. Hotet diskuteras med andra Natoländer, säger Kaunas.