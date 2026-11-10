LO-förbundet anser att Vänsterpartiet bör släppa kravet på ministerposter. Det skriver bland annat ordförande Johan Lindholm i en debattartikel hos Aftonbladet.

De skriver att partiet i stället bör fokusera på att få igenom sin politik kring exempelvis karensavdrag, bättre pensioner och stoppa nedskärningarna i välfärden.

”Därför är vår uppmaning till Vänsterpartiet tydlig: Förhandla stenhårt. (...) Använd mandaten till att få igenom konkret politik. Men gör inte ministerposterna till måttet på om mandaten har använts.”