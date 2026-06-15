Lokal V-topp: ”Omöjligt kartlägga varje kandidat”

Vänsterpartiets lokala partiföreträdare har inte resurser till bakgrundskontroller. Det uppger Samuel Johansson, partiets ordförande i Bromölla, för DN efter att 25 av partiets lokalpolitiker ertappats med att hylla terror.

– Vi kan omöjligt kartlägga varje kandidat på kommunnivå, säger Samuel Johansson till tidningen.

Han säger att partiet kommer att ställa fler frågor till potentiella kandidater efter Expressens avslöjande, men att det är omöjligt för ideella politiker att göra heltäckande kontroller.