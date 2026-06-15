Lokal V-topp: ”Omöjligt kartlägga varje kandidat”
Vänsterpartiets lokala partiföreträdare har inte resurser till bakgrundskontroller. Det uppger Samuel Johansson, partiets ordförande i Bromölla, för DN efter att 25 av partiets lokalpolitiker ertappats med att hylla terror.
– Vi kan omöjligt kartlägga varje kandidat på kommunnivå, säger Samuel Johansson till tidningen.
Han säger att partiet kommer att ställa fler frågor till potentiella kandidater efter Expressens avslöjande, men att det är omöjligt för ideella politiker att göra heltäckande kontroller.
Kritiken mot Vänsterpartiet – det gäller saken
- Minst 25 Vänsterpartikandidater i kommun- och regionval har uttryckt stöd för terrorgrupper eller delat homofobiska och antisemitiska inlägg, enligt Expressens granskning.
- 22 av dessa kandidater har strukits från Vänsterpartiets vallistor, och ytterligare två väntas tas bort efter att deras agerande uppmärksammats.
- Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har kallat de uteslutna kandidaterna djupt olämpliga och välkomnat granskningen, men tonat ner problemets omfattning.
- Regeringsföreträdare och Moderaterna har riktat skarp kritik mot Vänsterpartiet och krävt en särskild riksdagsdebatt om antisemitism och extremism.
- En av de uteslutna kandidaterna har anklagat partiet för hyckleri, medan Vänsterpartiet hänvisat till att man agerat direkt mot de berörda personerna.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen