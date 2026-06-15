V-lokalpolitiker blir vilde i protest mot partiet

Flera lokala vänsterpartister är kritiska till partiledningens beslut att stryka 25 kandidater som ertappats med terrorhyllningar. Det rapporterar Expressen.

Ingrid Mattiasson Saarinen från Helsingborg hoppar nu av partiet i protest och blir politisk vilde.

”Detta pga hur partiet centralt agerat efter Expressens artiklar, summariskt och som det tycks, helt utan saklig och individuell prövning”, skriver hon på Facebook.

Ingrid Mattiasson Saarinen sitter i fyra nämnder i kommunen, kandiderar i kommun- och regionvalet och sitter i valberedningen för Vänsterpartiet i Helsingborg.

Vänsterpartiet Skåne skriver till Expressen att varje uteslutningsärende har hanterats individuellt.