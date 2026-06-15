V-lokalpolitiker blir vilde i protest mot partiet
Flera lokala vänsterpartister är kritiska till partiledningens beslut att stryka 25 kandidater som ertappats med terrorhyllningar. Det rapporterar Expressen.
Ingrid Mattiasson Saarinen från Helsingborg hoppar nu av partiet i protest och blir politisk vilde.
”Detta pga hur partiet centralt agerat efter Expressens artiklar, summariskt och som det tycks, helt utan saklig och individuell prövning”, skriver hon på Facebook.
Ingrid Mattiasson Saarinen sitter i fyra nämnder i kommunen, kandiderar i kommun- och regionvalet och sitter i valberedningen för Vänsterpartiet i Helsingborg.
Vänsterpartiet Skåne skriver till Expressen att varje uteslutningsärende har hanterats individuellt.
Kritiken mot Vänsterpartiet – det gäller saken
- Minst 25 Vänsterpartikandidater i kommun- och regionval har uttryckt stöd för terrorgrupper eller delat homofobiska och antisemitiska inlägg, enligt Expressens granskning.
- 22 av dessa kandidater har strukits från Vänsterpartiets vallistor, och ytterligare två väntas tas bort efter att deras agerande uppmärksammats.
- Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har kallat de uteslutna kandidaterna djupt olämpliga och välkomnat granskningen, men tonat ner problemets omfattning.
- Regeringsföreträdare och Moderaterna har riktat skarp kritik mot Vänsterpartiet och krävt en särskild riksdagsdebatt om antisemitism och extremism.
- En av de uteslutna kandidaterna har anklagat partiet för hyckleri, medan Vänsterpartiet hänvisat till att man agerat direkt mot de berörda personerna.
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