I kväll möts Centerpartiets distriktsordförande för att diskutera regeringsfrågan. Expressen erfar att minst fem distrikt säger tydligt nej till att blicka mot Tidöpartierna, och flera lokala toppar uttalar sig kritiskt för Aftonbladet.

En av dem är Stefan Granlund (C), kommunstyrelsens ordförande i Överkalix, som säger nej till att ge SD budgetinflytande bland annat på grund av invandringsfrågan.

– Här i Överkalix har vi inga inflyttande. Vi behöver människor som jobbar inom äldreomsorgen. Det skulle inte funka om vi stryper invandringen, säger han.

Birgitta Dahlbäck (C), regionråd i Norrbotten, understryker att partiet gick till val på att inte göra sig beroende av SD. En sådan lösning går inte att få ihop med Tidöpartierna, säger hon.