Nooshi Dadgostar ser Centerpartiets flirt med Ulf Kristersson (M) som ett sätt för Elisabeth Thand Ringqvist (C) att få in bud från båda sidor. Så lyder omdömet från V-ledaren efter att de fyra rödgröna partierna träffats på onsdagen.

– Vi är här för att lyssna in det nya upplägg som Centerpartiet har. Vi hade ett annat upplägg fram till förra veckan, säger Dadgostar till DN.

Partiledarna för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet träffades under förmiddagen på Tändstickspalatset i Stockholm. Mötet ska ha varit ”bra”, enligt Dadgostar, som dock inte säger sig ha fått något skäl att stryka partiets krav på ministerposter.