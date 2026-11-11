Flera toppar inom de rödgröna partierna sitter i ett möte i Stockholm för att diskutera regeringsbildningen, rapporterar Aftonbladet.

– Vi har haft bra samtal, alla fyra partier som samlar majoritet i Sveriges riksdag, säger Andersson till tidningen.

Hon hade inga nya besked om vilka partier som ska ingå i regeringen, utan håller fast vid S, C, MP med stöd av V.

Bland annat har Mikael Damberg (S), Ardalan Shekarabi (S) och Ulrika Liljeberg (C) setts utanför Tändstickspalatset. Även Ida Gabrielsson (V) närvarar.

– Vi deltar konstruktivt i den här diskussionen och kommer försöka bilda en regering i samarbete med fyra partier, säger Damberg till Expressen.

Mötet är det första efter att tidigare samtal fallit samman. Vänsterpartiet drog sig ur förhandlingarna efter att Centerpartiet öppnat för en högersväng.

Miljöpartiet meddelade under morgonen att mötet skulle äga rum.