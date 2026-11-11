Minst fem av Centerpartiets 26 lokala partidistrikt säger tydligt nej till en borgerlig regering ledd av M-ledaren Ulf Kristersson. Det erfar Expressen.

Bland de distrikt som pekas ut nämns till exempel Uppsala, delar av Stockholm och Jämtland.

Tidningens källor beskriver den pågående processen som ”svår”. Stämningen i partiet beskrivs som splittrad.

– Det blir som att vi har ljugit väljarna rakt upp i ansiktet, säger en av tidningens källor.

En förklaring till motståndet uppges vara att en moderatledd regering skulle bli beroende av SD.