Talman Andreas Norlén bör ge de rödgröna partierna ytterligare en eller två veckor innan nästa statsministeromröstning. Det säger S-ledaren Magdalena Andersson till TV4 Nyheterna efter att ha mött de andra rödgröna partierna.

– Balansen mellan tidspress och tid för eftertanke tycker jag ligger fel just nu. Om talmannen ger Ulf Kristersson förlängt eller sonderingsuppdraget till någon annan, det spelar mindre roll.

I nuläget har M-ledaren Ulf Kristersson sonderingsuppdraget. Han ska redovisa det på tisdag, och då ska Norlén ta ställning till när den tredje statsministeromröstningen ska hållas. När fyra har misslyckats blir det extraval.

De rödgröna partierna har i dag haft möte på Tändstickspalatset i Stockholm. S, V och MP har uttryckt sig positivt om samtalen. V:s ministerkrav, och C:s röda linje mot V i regering, ligger dock fortsatt kvar.