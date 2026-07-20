Lugn öppning på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inleder veckans handel oregelbundet. Både storbolagsindexet OMXS30 och det breda indexet OMXSPI inleder handeln runt nollstrecket.

Börserna i Asien handlas övervägande upp på måndagen efter fredagens breda nedgång där teknikaktier backade.

I Japan håller börsen stängt medan Sydkoreas Kospi-index går mot strömmen och faller över 4 procent.

– Asien är fortfarande sårbart eftersom högre oljepriser åter väcker inflationsrisker, pressar upp obligationsräntorna och stramar åt de finansiella förhållandena, säger Charu Chanana på Saxo Markets till Bloomberg News.

Friluftsbolaget Thule har lämnat en rapport för sitt andra kvartal som inte riktigt nådde upp till marknadens förväntningar.

Mobiloperatören Telia har gjort upp om att sälja mjukvaruplattformen Ace till Leaddesk.

Olje- och gasbolaget Shamaran Petroleum har tillfälligt stoppat produktion och pipelineexport vid två fält i kurdiska Irak efter att säkerhetsläget i regionen försämrats.

Försvarsbolaget Saab har fått en del ändrade rekommendationer och riktkurser. DNB Carnegie höjer rekommendationen till köp, Pareto höjer riktkursen medan SEB sänker riktkursen.