Det kommer krävas mer tid än tänkt att övertala Centerpartiet att byta sida, uppger M-källor för DN.

Sakpolitiskt är det inga problem att gå C till mötes – hindret är det parlamentariska läget, där C kräver att SD och deras 17 procent av väljarna stängs ute från politiskt inflytande. Detta avfärdades tydligt av SD-ledaren Jimmie Åkesson i SVT:s Aktuellt i går.

Christofer Fjellner (M), borgarråd i Stockholm och medlem i partistyrelsen, tycker att Ulf Kristersson ska försöka bilda regering även om det ser svårt ut med majoritet.

– Man får laga efter läge. Det ansvaret tycker jag att man har mot väljarna. Visar det sig sedan omöjligt att styra får man väl avgå, bilda en ny regering eller utlysa ett nyval.