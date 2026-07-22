M ökar i ny Novusmätning – L på historiskt låg nivå

I slutet av maj meddelade Tidöpartierna att de kapar priset på månadskort i kollektivtrafiken.

En ny opinionsmätning från TV4/Novus visar att stödet för Moderaterna ökar. Partiet får 17,3 procent, vilket är en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med mätningen i juni.

”De har lyckats få igenom en del positiva saker nu precis innan valet”, skriver Novus opinionsanalytiker Torbjörn Sjöström på mätinstitutets hemsida. Han pekar bland annat på något minskade kostnader för medborgarna.

Samtidigt sjunker stödet för Socialdemokraterna som får 31,8 procent. Det är en nedgång med 0,8 procentenheter.

För Liberalerna fortsätter kräftgången. Partiet får 1,8 procents stöd, vilket är det lägsta stödet någonsin i en Novusmätning.