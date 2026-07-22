M ökar i ny Novusmätning – L på historiskt låg nivå
En ny opinionsmätning från TV4/Novus visar att stödet för Moderaterna ökar. Partiet får 17,3 procent, vilket är en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med mätningen i juni.
”De har lyckats få igenom en del positiva saker nu precis innan valet”, skriver Novus opinionsanalytiker Torbjörn Sjöström på mätinstitutets hemsida. Han pekar bland annat på något minskade kostnader för medborgarna.
Samtidigt sjunker stödet för Socialdemokraterna som får 31,8 procent. Det är en nedgång med 0,8 procentenheter.
För Liberalerna fortsätter kräftgången. Partiet får 1,8 procents stöd, vilket är det lägsta stödet någonsin i en Novusmätning.
Resultatet från undersökningen
M: 17,3 (+0,7)
L: 1,8 (-0,4)
C: 6,6 (+0,5)
KD: 6,1 (+0,5)
S: 31,8 (-0,8)
V: 7,8 (-1,1)
MP: 7,2 (+0,8)
SD: 20,4 (+0,4)
Annat: 1,0 (-0,6)
Block:
M+L+KD+SD: 45,6 (+1,2)
S+V+MP+C: 53,4 (-0,6)
Osäkra: 1,3
Så genomfördes mätningen
Novus väljarbarometer för juli 2026 genomfördes under perioden 6-9 juli 2026. Undersökningen besvarades av totalt 5 726 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns.
Undersökningen ger svar på frågan om hur svenska folket skulle rösta om det vore val till riksdagen i dag.
Om väljarbarometern från Novus
Novus använder sig av sin egen Sverigepanel som består av omkring 50 000 slumpmässigt rekryterade personer. Nya panelmedlemmar rekryteras löpande, i första hand via telefon, i andra hand via sms och i tredje hand via post.
Det går inte att anmäla sig till panelen på egen hand då Novus menar att slumpmässig rekrytering är en förutsättning för att man ska kunna redovisa statistiska felmarginaler på ett trovärdigt sätt.
Göteborgs-Posten och TV4 använder sig löpande av Novus för undersökningar om det politiska läget i Sverige.