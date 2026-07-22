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I slutet av maj meddelade Tidöpartierna att de kapar priset på månadskort i kollektivtrafiken. (Christine Olsson/TT)
Valet 2026Opinionsläget

M ökar i ny Novusmätning – L på historiskt låg nivå

Av Emma Hedlin
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En ny opinionsmätning från TV4/Novus visar att stödet för Moderaterna ökar. Partiet får 17,3 procent, vilket är en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med mätningen i juni.

”De har lyckats få igenom en del positiva saker nu precis innan valet”, skriver Novus opinionsanalytiker Torbjörn Sjöström på mätinstitutets hemsida. Han pekar bland annat på något minskade kostnader för medborgarna.

Samtidigt sjunker stödet för Socialdemokraterna som får 31,8 procent. Det är en nedgång med 0,8 procentenheter.

För Liberalerna fortsätter kräftgången. Partiet får 1,8 procents stöd, vilket är det lägsta stödet någonsin i en Novusmätning.

Just nu upplåst för alla
OpinionslägetKontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
Vänsterpartiet tappar mest – ner 1,1 procentenheter
www.tv4.se
Hela mätningen på Novus hemsida
novus.se

Resultatet från undersökningen

M: 17,3 (+0,7)
L: 1,8 (-0,4)
C: 6,6 (+0,5)
KD: 6,1 (+0,5)
S: 31,8 (-0,8)
V: 7,8 (-1,1)
MP: 7,2 (+0,8)
SD: 20,4 (+0,4)
Annat: 1,0 (-0,6)

Block:
M+L+KD+SD: 45,6 (+1,2)
S+V+MP+C: 53,4 (-0,6)
Osäkra: 1,3

Så genomfördes mätningen

Novus väljarbarometer för juli 2026 genomfördes under perioden 6-9 juli 2026. Undersökningen besvarades av totalt 5 726 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns.

Undersökningen ger svar på frågan om hur svenska folket skulle rösta om det vore val till riksdagen i dag.

Om väljarbarometern från Novus

Novus använder sig av sin egen Sverigepanel som består av omkring 50 000 slumpmässigt rekryterade personer. Nya panelmedlemmar rekryteras löpande, i första hand via telefon, i andra hand via sms och i tredje hand via post.

Det går inte att anmäla sig till panelen på egen hand då Novus menar att slumpmässig rekrytering är en förutsättning för att man ska kunna redovisa statistiska felmarginaler på ett trovärdigt sätt.

Göteborgs-Posten och TV4 använder sig löpande av Novus för undersökningar om det politiska läget i Sverige.

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