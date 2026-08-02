Man fast med 633 liter lustgas vid norska gränsen

En finländsk medborgare bötfälldes i natt efter att ha blivit påkommen med 633 liter lustgas i lasten, rapporterar NRK.

Trettioåringen berättade först för tullpersonalen vid gränskontrollen mellan Sverige och Norge i Ørje att han var på väg till Oslo för att hjälpa en vän att flytta. Efter att de 192 flaskorna hittats sa han att han skulle använda gasen till att baka och göra cocktails.

Sedan den 1 juli är det förbjudet att sälja lustgas till minderåriga i Norge. Det krävs dessutom specialtillstånd för att föra in det kemiska ämnet i landet. Därför hamnade gasen i tullens förvar i stället för i något drickbart, samtidigt som finländaren fick böter på 60 000 norska kronor.