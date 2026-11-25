De två män som greps misstänkta för inbrottet hos det brittiska kronprinsparet William och Kate tros ha försökt stjäla sex par manschettknappar och en klocka, rapporterar BBC.

Männen ska ha gjort inbrott i kronprinsparets landställe Anmer Hall på måndagen genom att klättra uppför ett stuprör. William och Kate befann sig inte i bostaden under inbrottet.

De två männen som nu ställs inför rätta hittades utan skor i ett närbeläget skogsparti strax efter inbrottet, enligt Reuters. Ytterligare en person misstänks för inbrottet, men har inte kunnat hittas.