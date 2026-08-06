Man gripen på annan ö efter skärgårdsmordet

Polis på plats på en ö i Värmdö kommun dagen efter att en kvinna hittats död.

En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård tidigare i veckan. Det skriver polisen på sin hemsida.

Kvinnan, som även hon var i 50-årsåldern, hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun på tisdagen. Mannen ska ha gripits på en närliggande ö.

– Han hade gömt sig. Vi hittade honom och då försökte han undkomma men lyckades inte, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson till Aftonbladet.