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Polis på plats på en ö i Värmdö kommun dagen efter att en kvinna hittats död. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Insatsen i Värmdö

Man gripen på annan ö efter skärgårdsmordet

Av Tor Gasslander
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En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård tidigare i veckan. Det skriver polisen på sin hemsida.

Kvinnan, som även hon var i 50-årsåldern, hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun på tisdagen. Mannen ska ha gripits på en närliggande ö.

– Han hade gömt sig. Vi hittade honom och då försökte han undkomma men lyckades inte, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson till Aftonbladet.

Polisen söker ingen annan misstänkt
Aftonbladet
Helikoptrar och sjöpolis har deltagit i insatsen
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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