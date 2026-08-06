Man gripen på annan ö efter skärgårdsmordet
En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård tidigare i veckan. Det skriver polisen på sin hemsida.
Kvinnan, som även hon var i 50-årsåldern, hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun på tisdagen. Mannen ska ha gripits på en närliggande ö.
– Han hade gömt sig. Vi hittade honom och då försökte han undkomma men lyckades inte, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson till Aftonbladet.
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