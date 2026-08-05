Nytt pådrag efter misstänkta mordet i skärgården

Tiotals poliser är tillbaka på den skärgårdsö där en kvinna i 50-årsåldern hittades död på tisdagskvällen. Det rapporterar Expressen.

Insatsen i Värmdö kommun verkade ha avvecklats sent i går kväll, men har alltså trappats upp igen. Poliserna har med sig hundar och drönare, och på land väntar åtta polisbilar varav en piketbuss.

En förundersökning om mord har inletts, och en man som har en relation till kvinnan söks av polisen, enligt uppgifter till tidningen.