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Illustrationsbild: Polisbåt. (Jessica Gow/TT)
Insatsen i Värmdö

Nytt pådrag efter misstänkta mordet i skärgården

Av Kinga Sandén
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Tiotals poliser är tillbaka på den skärgårdsö där en kvinna i 50-årsåldern hittades död på tisdagskvällen. Det rapporterar Expressen.

Insatsen i Värmdö kommun verkade ha avvecklats sent i går kväll, men har alltså trappats upp igen. Poliserna har med sig hundar och drönare, och på land väntar åtta polisbilar varav en piketbuss.

En förundersökning om mord har inletts, och en man som har en relation till kvinnan söks av polisen, enligt uppgifter till tidningen.

Oro bland de boende på ön
Expressen
En förundersökning om mord har inletts
Aftonbladet
Inträffade i Värmdö kommun
TT
Uppgift: Kvinna hittad med knivskador
www.tv4.se
Polisens händelsenotis
polisen.se
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