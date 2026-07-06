Man gripen i Polen för mord på kvinna i Malmö

Polisen spärrade av lägenheten efter att kvinnan hade hittats död.

En man som varit efterlyst för mordet på en kvinna i Malmö förra veckan har gripits i Polen, rapporterar Sydsvenskan. Han väntas utlämnas till Sverige.

– Det förväntas ta upp till några veckor, säger åklagaren Anna Jansson till tidningen.

Kvinnan hittades död i sin bostad i stadsdelen Värnhem den 29 juni. Mannen är sedan tidigare dömd för att ha misshandlat och dödshotat henne.