Man gripen i Polen för mord på kvinna i Malmö
En man som varit efterlyst för mordet på en kvinna i Malmö förra veckan har gripits i Polen, rapporterar Sydsvenskan. Han väntas utlämnas till Sverige.
– Det förväntas ta upp till några veckor, säger åklagaren Anna Jansson till tidningen.
Kvinnan hittades död i sin bostad i stadsdelen Värnhem den 29 juni. Mannen är sedan tidigare dömd för att ha misshandlat och dödshotat henne.
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