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Man körde in i folkmassa i Chile – dödade sex

Av Joel Malmén
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Minst sex personer har dödats och sju skadats efter att en man kört in i en folkmassa i Viña del Mar i Chile, rapporterar La Tercera.

Mannen ska ha kört för fort, tappat kontrollen över fordonet och kört in i en grupp besökare på en gatufestival.

Enligt myndigheterna orsakades olyckan av vårdslös körning. Den gripne mannen var inte påverkad.

Den gripne är marinsoldat – var inte i tjänst (spanska)
www.latercera.com
De skadades tillstånd är stabilt
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