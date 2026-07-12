Man körde in i folkmassa i Chile – dödade sex
Minst sex personer har dödats och sju skadats efter att en man kört in i en folkmassa i Viña del Mar i Chile, rapporterar La Tercera.
Mannen ska ha kört för fort, tappat kontrollen över fordonet och kört in i en grupp besökare på en gatufestival.
Enligt myndigheterna orsakades olyckan av vårdslös körning. Den gripne mannen var inte påverkad.
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