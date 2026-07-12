Man körde in i folkmassa i Chile – dödade sex

Minst sex personer har dödats och sju skadats efter att en man kört in i en folkmassa i Viña del Mar i Chile, rapporterar La Tercera.

Mannen ska ha kört för fort, tappat kontrollen över fordonet och kört in i en grupp besökare på en gatufestival.

Enligt myndigheterna orsakades olyckan av vårdslös körning. Den gripne mannen var inte påverkad.