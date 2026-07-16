Manosfären ska undersökas: ”Mest ensamma någonsin”
Hur pojkar och mäns liv påverkas av det de exponeras för på sociala medier ska undersökas av Jämställdhetsmyndigheten, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Man ska titta på den så kallade ”manosfären”, där budskap ofta handlar om maskulinitet, kvinnofientlighet och förakt mot psykisk ohälsa.
– Unga män i västvärlden är bland de mest ensamma människor som någonsin har funnits, säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L).
Hon säger att var fjärde ung man saknar någon de kan anförtro sig åt och var tredje saknar en mening med livet.
Utredningen ska redovisas senast den 15 december nästa år.
bakgrund
Manosfären
Wikipedia (sv)
Manosfären är ett samlingsnamn för webbplatser, bloggar och forum på nätet som kretsar kring maskulinitet, motstånd mot feminism och ofta även kvinnofientliga idéer. Inom manosfären hittas bland annat aktivister för mäns rättigheter, Men Going Their Own Way-rörelsen, incels och pickup-artister. Grupperna tycker inte alltid lika, men förenas generellt av uppfattningen att samhället gynnar kvinnor över män på grund av feminismens inflytande, och att feminister främjar hat mot män. Att börja tro på dessa idéer kallas ibland att ”ta det röda pillret”, en metafor från filmen Matrix. Manosfären har kopplingar till högerextrema och alt right-miljöer. Den har också förknippats med näthat och med att vissa män radikaliseras till mer kvinnofientliga åsikter, ibland även med en glorifiering av våld mot kvinnor. Vissa källor menar att sådan radikalisering har spelat en roll i masskjutningar med kvinnofientliga motiv. Fenomenet fick stor uppmärksamhet i medierna efter flera våldsamma händelser, som morden i Isla Vista 2014(en), skjutningen vid Umpqua Community College 2015 och fordonsattacken i Toronto 2018. Även trakasserikampanjen mot kvinnor inom spelvärlden, känd som Gamergate, bidrog till att uppmärksamma manosfären. Kända profiler inom manosfären inkluderar influencers som Andrew Tate, Adin Ross och Jordan Peterson.
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