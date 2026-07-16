Manosfären ska undersökas: ”Mest ensamma någonsin”

Hur pojkar och mäns liv påverkas av det de exponeras för på sociala medier ska undersökas av Jämställdhetsmyndigheten, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Man ska titta på den så kallade ”manosfären”, där budskap ofta handlar om maskulinitet, kvinnofientlighet och förakt mot psykisk ohälsa.

– Unga män i västvärlden är bland de mest ensamma människor som någonsin har funnits, säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L).

Hon säger att var fjärde ung man saknar någon de kan anförtro sig åt och var tredje saknar en mening med livet.

Utredningen ska redovisas senast den 15 december nästa år.