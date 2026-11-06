Moderaternas bild av det psykiska våldet var ensidig i valrörelsen, skriver företrädare för organisationen Mansfrid i ett inlägg på SvD Debatt. För män är inte bara förövare utan nästan lika utsatta som kvinnor, menar de och hänvisar bland annat till en Brå-rapport från 2024.

”Lagen mot psykiskt våld är inte en lag för kvinnor. Den är inte en lag mot män. Den är en lag mot psykiskt våld. Det är dags att Moderaterna börjar kommunicera därefter”, skriver debattörerna.