Marknaden räknar med att Fed höjer räntan i höst

Marknaden räknar i allt högre grad med att USA:s centralbank Federal Reserve höjer styrräntan efter de senaste dagarnas oljerally som väntas spä på inflationen, konstaterar CNBC.

Enligt CME Groups Fedwatch-verktyg prisar investerarna in en räntehöjning med 25 punkter i september till 83 procent, upp från 53 procent för en vecka sedan.

På bettingplattformen Kalshi ökar samtidigt spelen på en räntehöjning i september kraftigt.

Även räntemarknaden ger samma signal. På torsdagen klättrade USA:s tioåriga statsobligationsränta över 4,71 procent för första gången sedan i januari förra året, ett tecken på att investerare förbereder sig för ett högre ränteläge.

Feds styrränta ligger i intervallet 3,50-3,75 procent.