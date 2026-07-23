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Tradern Phyllis Arena Woods. Arkivbild. (Richard Drew / AP)
Fed vs inflationen

Marknaden räknar med att Fed höjer räntan i höst

Av Andreas Victorzon
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Marknaden räknar i allt högre grad med att USA:s centralbank Federal Reserve höjer styrräntan efter de senaste dagarnas oljerally som väntas spä på inflationen, konstaterar CNBC.

Enligt CME Groups Fedwatch-verktyg prisar investerarna in en räntehöjning med 25 punkter i september till 83 procent, upp från 53 procent för en vecka sedan.

På bettingplattformen Kalshi ökar samtidigt spelen på en räntehöjning i september kraftigt.

Även räntemarknaden ger samma signal. På torsdagen klättrade USA:s tioåriga statsobligationsränta över 4,71 procent för första gången sedan i januari förra året, ett tecken på att investerare förbereder sig för ett högre ränteläge.

Feds styrränta ligger i intervallet 3,50-3,75 procent.

Strateg: Räntan speglar marknadens syn på Feds nästa drag
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Senast tioårsräntan handlades högre var 15 januari 2025
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CME Groups Fedwatch-verktyg
www.cmegroup.com
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