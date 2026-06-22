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Wes Streeting. (Thomas Krych /AP/TT / AP)
Reaktioner på Starmers avgång

Marknaden: Streeting favorit till finansministerposten

Av Aron Sigblad
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Spekulationerna om vem som kan bli nästa brittiska finansminister duggar redan tätt bland räntehandlare efter att Keir Starmer meddelat sin avgång. Det rapporterar Bloomberg.

Tidigare hälsominister Wes Streeting anses vara det mest marknadsvänliga alternativet, menar bedömare. Även energiminister Ed Miliband samt utrikesminister Yvette Cooper och tidigare försvarsminister John Healey nämns.

Även om brittiska statsobligationer och pundet knappt reagerade på Starmers avgång, stärktes bägge något efter att Streeting ställt sig bakom Andy Burnhams kandidatur till partiledarposten.

– Jag oroar mig mer för valet av finansminister än för Burnham, säger Mizuho-strategen Jordan Rochester och tillägger:

– Jag tvivlar starkt på att Reeves blir kvar.

”Streeting är förmodligen en av de bättre kandidaterna”
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