Ådahl röstar rött: ”Det går ända ner i Centersjälen”
C-toppen Martin Ådahl (C) är djupt besviken över att förtroenderådet röstade ja till Ulf Kristersson (M) som statsminister. Han kommer att gå emot partilinjen och rösta rött i måndagens statsministeromröstning om Ulf Kristersson i riksdagen.
– Det går ända ner i centersjälen om man så vill, säger han i Agenda i SVT och fortsätter:
– Det är nästan tyngre än många valförluster som jag har upplevt.
Ådahl vill nu att den kritiska falangen i partiet ”tar sig samman” på samma sätt som efter en valförlust.
Centerpartiets förtroenderåd röstade på söndagen ja till partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist linje om att stötta Kristersson med siffrorna 36-23.
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