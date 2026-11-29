C-toppen Martin Ådahl (C) är djupt besviken över att förtroenderådet röstade ja till Ulf Kristersson (M) som statsminister. Han kommer att gå emot partilinjen och rösta rött i måndagens statsministeromröstning om Ulf Kristersson i riksdagen.

– Det går ända ner i centersjälen om man så vill, säger han i Agenda i SVT och fortsätter:

– Det är nästan tyngre än många valförluster som jag har upplevt.

Ådahl vill nu att den kritiska falangen i partiet ”tar sig samman” på samma sätt som efter en valförlust.

Centerpartiets förtroenderåd röstade på söndagen ja till partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist linje om att stötta Kristersson med siffrorna 36-23.