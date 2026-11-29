Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) under en pressträff efter mötet i Centerpartiets förtroenderåd på söndagen.

Söndagens beslut i Centerpartiets förtroenderåd att rösta ja till Ulf Kristersson (M) river upp starka känslor i partiet.

– Jag är jätteledsen och besviken. Splittringen är jätteallvarlig, säger Stockholmsdistriktets ordförande Jonas Naddebo till Aftonbladet.

Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker, och Aida Karimli, vice ordförande för Centerkvinnorna, lämnade söndagens möte med tårar i ögonen. Det rapporterar Ekot.

Bland dem som motsätter sig partiets högersväng finns även riksdagsledamoten Anna Lasses, som var rasande när hon mötte pressen. Nu kommer hon att bryta mot partilinjen och rösta nej under måndagen, enligt Expressen och Aftonbladet.

– Just nu är jag väldigt, väldigt arg, säger hon och fortsätter:

– Det här går emot allting jag tror på.