Birgitta Ohlsson (C) anländer till hotellet där mötet hålls.

Centerpartiets förtroenderåd röstar ja till att rösta ja till Ulf Kristersson, säger Jonas Naddebo till Aftonbladet.

Inom kort inleds en pressträff med Elisabeth Thand Ringqvist efter söndagens möte i förtroenderådet. Pressträffen kommer att hållas 17.30.

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